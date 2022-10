Tere Jiménez. Rinde protesta y se convierte en la primera gobernadora de Aguascalientes

María Teresa Jiménez Esquivel, rindió protesta ante el Congreso de Aguascalientes, como gobernadora constitucional de esa entidad.

Con ello, la panista se convirtió en la primera mujer en la historia del estado en asumir el cargo, en sustitución de Martín Orozco Sandoval.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrioticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado; y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande", juró en la sesión solemne realizada en el salón "Soberana Convención Revolucionaria", del congreso local.

Tere Jiménez es doctora en Derecho Constitucional, Penal y Amparo, por la Universidad de Durango campus Aguascalientes. También fue diputada federal en la 62 Legislatura, y de 2017 a 2021 fue presidenta municipal del Municipio de Aguascalientes.

maot