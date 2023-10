Para Leonardo Lomelí Vanegas, actual secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y aspirante por segunda ocasión a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, puntualizó que la educación es el instrumento más importante de transformación social del país, de ahí su interés en participar en el proceso de sucesión de esta institución educativa.

De 53 años de edad, el licenciado en Economía y doctor en Historia está convencido de que en la educación está la posibilidad de construir un mejor país.

¿Cómo ve la educación en estos momentos, doctor?

—Creo que tenemos viejos problemas. Tenemos problemas acumulados que hay que resolver, que vienen desde hace décadas. Tenemos problemas en educación básica y media superior que no se han resuelto a pesar de las reformas educativas que se han realizado. Hacen falta más recursos y un mayor esfuerzo para actualizar al personal docente en todos los niveles.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación básica?

—Hay que hacer un esfuerzo por centrarnos en lo básico que es que los estudiantes manejen una adecuada expresión oral y escrita y también un razonamiento matemático, que los posibilitará a adquirir todos los demás conocimientos. Sin esos elementos básicos, todo lo demás se vuelve mucho más difícil, de hecho prácticamente imposible. Son dos formas de comunicarse y de razonar que son fundamentales para aprender todo lo demás.

Insisto, hay que centrarnos en eso y por supuesto que son importantes las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero si no fortalecemos la adecuada comprensión de lectura, la adecuada expresión oral y escrita, si no fortalecemos el razonamiento matemático, lo demás no se puede entender.

¿Cuál es su opinión de los resultados de la evaluación diagnóstica que recientemente dio a conocer Mejoredu?

—Ya de tiempo atrás teníamos malos resultados, pero yo también considero que la pandemia sí nos afectó. Se hizo un esfuerzo por mantener la educación a distancia en todos los niveles. Sin embargo, indudablemente hubo muchas deficiencias que no se pudieron resolver adecuadamente y esto está impactando en las generaciones que se reincorporaron a las aulas.

Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los niveles para remediar estos rezagos en lectura y en matemáticas por ejemplo, a través de cursos.

Es muy importante atender estas deficiencias y creo que la reforma educativa en marcha debe hacer un esfuerzo muy importante para actualizar al personal académico.

El secretario general de la UNAM expone que la pandemia también causó estragos educativos en la educación media superior y superior, al argumentar que los estudiantes retomaron las clases presenciales, “con más lagunas con las que llegaban normalmente y eso nos obligó a hacer un esfuerzo adicional para remediar estos rezagos”.

Amante de la música clásica, de los años 80 y aficionado a ver las cintas de la Época de Oro del cine mexicano, el funcionario unamita dice que en el caso particular de la Universidad ha hecho frente a un crecimiento importante de la demanda que tiene que ver también con la evolución demográfica del país.

“Hoy tenemos una población joven muy grande que demanda espacios en educación superior. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante para ampliar la matrícula, que ha crecido en 55% en los últimos 22 años. Pero no podemos atender toda la demanda. Creo que la Universidad puede apoyar en la creación de otras instituciones de educación superior como hace casi 50 años, en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana”, dice.

Lomelí Vanegas presentó ante la Junta de Gobierno de la Universidad un proyecto de trabajo, en el que destaca que existen aprendizajes importantes que dejó la pandemia y que vale la pena recuperar.

“Creo que la enseñanza combinando las modalidades presencial y a distancia debiera permanecer. Hay que aprovechar lo mejor de las plataformas de la educación a distancia y de esta manera combinarlos con la enseñanza presencial. Eso nos puede dar muy buenos resultados.

“También hay que desarrollar mejores aplicaciones para que los estudiantes puedan tener acceso a toda la oferta académica, cultural y de servicios que ofrece la Universidad, además de que hay que aprovechar las posibilidades que hay para simplificar y digitalizar ciertos trámites que nos permitirá contribuir a la sustentabilidad, que también es prioritario”, señala.

El funcionario puma explica que su proyecto de trabajo está integrado por siete ejes que tienen que ver con hacer de la Universidad una institución educativa incluyente y al servicio de la nación.

Estos son: fortalecer la atención a los distintos sectores de la comunidad, promover la salud física y emocional, fortalecer los distintos cuerpos colegiados de la UNAM, ya que son las instancias a través de las cuales la comunidad participa en la toma de decisiones de la Máxima Casa de Estudios.

Agrega que su interés también está puesto en poner énfasis en la igualdad de género, impulsar la carrera académica y atender de mejor manera las necesidades tanto de las técnicos y técnicas académicas como del personal de asignatura, mantener el programa de renovación de la planta de tiempo completo.

Además se debe apoyar, sin pensar, más a la investigación que enfrenta en este momento una gran reducción de algunas fuentes de financiamiento, apoyar la investigación en facultades y escuelas, además de aprovechar mejor la oferta cultural que ofrece la UNAM.

Aborda además una mayor vinculación con otras universidades del país y del extranjero para realizar proyectos en conjunto de investigación y docencia, así como tener una mayor vinculación con el sector productivo y con la sociedad para que la Universidad Nacional Autónoma de México recupere su sentido original.

Doctor, cada día está más cercano el 12 de octubre cuando la Junta de Gobierno dé a conocer la lista de los y las finalistas a Rectoría, ¿está nervioso?

—Siempre causa expectación saber si uno estará en esa lista. Por supuesto que hay entre emoción y nervios conforme se acerca la fecha.

—¿Cómo tomó su familia su participación de nueva cuenta en el proceso sucesorio?

—Mi esposa está consciente de que estar al frente de la UNAM es una gran responsabilidad y se preocupa por mí. Pero por otro lado, ella también siente un gran compromiso con la Universidad y le emociona. Porque ella es egresada y profesora de nuestra querida UNAM.

