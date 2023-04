La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se comprometió a construir un presupuesto sin “prácticas nocivas” que se hicieron en años previos, posicionamiento que fue respaldado por la representación de Morena; sin embargo, la consejera Claudia Zavala rechazó que los presupuestos anteriores hayan sido injustificados, e invitó a la presidencia a revisar los acuerdos que han aprobado.

El Consejo General del INE aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, presidida por la consejera Carla Humphrey e integrada por José Martín Faz, Arturo Castillo, Rita Bell López y Jorge Montaño.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó un día antes que no se debían repetir “los errores del pasado” en la elaboración del presupuesto, ni caer en excesos.

El representante de Morena, Eurípides Flores, celebró las declaraciones de la presidencia, y afirmó que tienen el voto de confianza con el Consejo General del INE, a fin de que pidan los recursos justos para su desempeño.

“La instrucción de la presidenta fue muy clara para las áreas operativas: hay que presentar propuestas presupuestales apegadas al modelo de planeación institucional de este Instituto ¿Y qué dice ese modelo? Que se debe presentar un presupuesto apegado a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, máxima publicidad, transparencia, control y rendición de cuentas de cara a la sociedad”, sostuvo.

La consejera Claudia Zavala respondió a Eurípides Flores que es falso que el INE haya presupuestado hasta 20% adicional de los recursos que necesitaba.

“Me parece que es desconocer la parte como operan las áreas administrativas y cómo por unanimidad de votos se analizó por este Consejo General. No hay excesos adicionales, hay solicitudes de gasto para cumplir con nuestras responsabilidades institucionales, y eso se hizo en un trabajo colectivo, de la mano del contralor”, apuntó.

A la presidenta, Guadalupe Taddei, le pidió revisar el trabajo que hicieron para construir el presupuesto del año pasado, en el que afirmó que se analizó puntualmente las observaciones planteadas por el OIC.

“En el Instituto Nacional Electoral siempre se ha pedido un presupuesto justificado. Que no haya habido algún tipo de diálogo ni escucha de parte del legislativo para poder comprender cuáles son las razones de cada uno, es una situación que por una coyuntura política se presentó muy desafortunada”, expresó.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le respondió que no pedirán recursos adicionales a lo requerido por el órgano electoral, por ser una práctica nociva.

“Le pediría a la consejera Zavala que así como usted me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto; decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General Ejecutiva es el siguiente: en el servicio público se estila por lo regular incrementar presupuestos para que cuando se reduzca, nos quede exactamente lo que requerimos. Mi promesa fue no estar en esas prácticas que por supuesto son nocivas para la república en general”

Además, expresó su respeto por la opinión de los representantes de los partidos políticos, quienes afirmó que están en su derecho de externarla.

