Tras las elecciones del pasado 2 de junio, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, habló con Carlos Loret de Mola sobre su experiencia al afrontar su derrota frente a la vitual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y aseguró que está "reconciliada con su derrota".

A pregunta expresa del periodista en Latinus, la excandidata del PAN-PRI-PRD le relató a cómo vivió la elección presidencial y cómo fue el proceso en el que le informaron los presidentes de los partidos que habían ganado importantes ciudades como la CDMX, Veracruz, Puebla.

Las encuestas de salida aseguraban que había un rechazo de entre un 60% y 70% de no respuesta lo que interpretaron como un voto oculto favorable para la oposición. "Había optimismo a las 7 de la noche".

Explicó que confiaba en el conteo rápido, entonces, aseguró que "algunas televisoras salieron a dar el triunfo sin cifras y tenemos la impresión de que salieron del INE".

"Lo que sí nos consta es que a la CIRT, Taddei les dice que ganó Claudia, porque nos lo dijo el de la CIRT [...] Eso nos dijo el líder, al menos se lo dijo a Max, Max lo dice en la mesa, y ahí me desconcierto porque digo: ¿por qué el INE no lo canta directamente".

Ante la acusación que realizó Xóchitl Gálvez contra la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, ésta lo negó y aseguró que por la falta de comunicación "ingresó una queja a Segob".

"Es falso y negamos las aseveraciones que hizo Xóchitl Gálvez sobre una posible filtración del INE. El INE no nos dio en ningún momento resultados de encuestas. Incluso, por falta de comunicación sobre las Cadenas Nacionales, ingresamos una queja a @SEGOB_mx", respondieron en sus redes sociales.

Además, el columnista Javier Tejado aseguró que las acusaciones de Gálvez son "absurdas".

"Ahora resulta q Taddei prefirió q saliera CIRT, para q ella no tuviese 'reflector'. Basta con revisar como todas las radiodifusoras se quejaban", escribió en su cuenta de X.

Tremenda "gritoniza" a Xóchitl

Loret de Mola ya había revelado, en la columna que escribe para este diario, que Marko Cortés propinó una tremenda "gritoniza" a Xóchitl cuando ella llamó a Sheinbaum para felicitarla por su triunfo, pero esta no es la primera vez que lo hizo. Tras el primer debate presidencial le espetó que "los candidatos del PAN no pierden los debates”.

Aunque confirmó la llamada y relató que fue corta así como una desicisión personal no se pactó si se haría pública.

Respecto a la reacción de Cortés, Xóchitl recalcó que él no entendió que "ningún hombre me manda, no tenía que pedirle permiso a ninguno de ellos para felicitar a Claudia Sheinbaum [...] ponganse ustedes ahí, los quiero ver a ver si aguantan desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche con la sonrisa 'Máynez'", dijo.

La excandidata presidencial aseguró que ella dio todo lo que pudo en las elecciones, que invirtió tiempo y claro que le dolieron los "trancanzos", refiriéndose al video que sacaron de su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez.

"Estoy reconciliada con mi derrota, creo que México tienen que aprender en general, no buscar culpables, estoy tranquila y en paz", dijo Gálvez.

Finalmente criticó el beso que López Obrador le plantó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheibaum. "Ella se lo tiene que sacudir, él la tiene que respetar más" y aseguró que el Mandatario Federal "es un macho, misógino" por como se conduce con las mujeres.

