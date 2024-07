Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezó este miércoles 31 de julio la Ceremonia de Entrega de Cartas de Naturalización y Toma de Protesta de 100 nuevas mexicanas y 100 nuevos mexicanos, entre ellos la cineasta Carla Rippey y el beisbolista Esteban Lombillo.

En la Cancillería, Alicia Bárcena reconoció a las personas que tomaron protesta como mexicanas y les mencionó que van a ejercer sus plenos derechos con igualdad.

"Quiero que sepan que al convertirse en mexicanos y mexicanas llegan a un país y van a ejercer sus plenos derechos, iguales, porque de eso se trata, de llegar a México y de ser iguales, y que sepan que el cariño que ustedes nos expresan no pasa desapercibido y tampoco pasan desapercibidas sus aportaciones”, dijo la canciller al destacar el aporte a nuestro país en el deporte, la ciencia, la antropología, el arte y otras disciplinas.

“La empatía es lo que a nosotros nos mueve, nos conmueve, y una cosa que quiero resaltar es que, a través de sus testimonios, ustedes nos enseñan a ver a nuestro México, aparte, nosotros a través de sus miradas, de cómo llegaron, de qué país se encontraron, también nos ayudan a nosotros a tener una mejor perspectiva y valorar lo que tenemos en México", agregó.

La artista visual Carla Rippey, quien lleva 50 años en México, definió a nuestro país “con mucha cultura”.

“Para mí siempre significa el sueño que he logrado, este es el país más bello de mi vida que yo he participado y me abrió las puertas”, expresó el beisbolista de origen cubano, Esteban Lombillo, quien vive en México desde 2015.

Rosalie Hübl, cinefotógrafa creativa de origen austriaco con 12 años en territorio mexicano, resaltó que México ha sido un lugar de muchas oportunidades.

