“Soy el líder moral de Morena en Coahuila”: Guadiana

La única manera en que Morena podrá ganar la gubernatura de Coahuila en 2023 y sacar al PRI del gobierno después de 93 años, es con la unidad del partido, advierte el senador Armando Guadiana, aspirante a la candidatura morenista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el político y empresario afirma que tiene las cualidades y ha hecho los méritos suficientes para ser postulado como candidato a gobernador, además de que ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en el movimiento de transformación que encabeza.

Ataviado con su clásico sombrero, el senador coahuilense nos recibió en su oficina del Senado de la República y refrendó su respaldo a las aspiraciones presidenciales del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal.

Guadiana Tijerina se autodefine como empresario “más que nada”, y senador para servir a la nación, además de que remarca que tiene la carrera de ingeniero civil y en su juventud dio clases de matemáticas en el Tec de Monterrey, donde tuvo como alumno al malogrado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El empresario minero asegura encabezar las encuestas de Morena que se han hecho en Coahuila y confía en que se respetará la voluntad del pueblo y no se impondrá al candidato a gobernador por “dedazo”.

¿Están dadas las condiciones para que Morena saque al PRI del gobierno de Coahuila en 2023?

— Yo creo que es el momento para sacarlo, éste es el momento, pero necesitamos hacerlo en unidad, definitivamente; necesitamos que todos entiendan, que se olviden un poquito del interés personal, que es importante que piensen en Morena como movimiento y no como partido.

Yo les pediría a todos los aspirantes, tanto mujeres como hombres, que nos unamos, porque si no, va a pasar lo que en Durango, unos grupos por aquí, por allá y, al final, ganó el PRI; entonces, si no tenemos unidad entre todos los aspirantes, independientemente a quién se nombre o abandere, no se puede lograr, pero si se logra, vamos a obtener la victoria para beneficio del estado y del pueblo de Coahuila.

¿Confía en que habrá piso parejo en la elección de candidato de Morena?

— Yo creo que sí, porque al menos yo conozco bien al presidente López Obrador, sé cómo actúa, es una persona realmente que se inspira en el espíritu democrático de Madero, yo creo que es una gente que respeta y va a respetar las encuestas, como las ha respetado hasta ahorita.

Me platicaba Mario Delgado que le dijo el Presidente: “En 21 elecciones hemos respetado, como vamos a respetar estas dos (Coahuila y Estado de México), porque yo no quiero pasar a la historia de este país dejando un legado de que sea un presidente del dedazo”.

¿Está de acuerdo en el método de encuestas o en elección abierta?

— ¿Para qué gastar tanto dinero?, creo que es más sencillo. Habla Mario Delgado que van a ser tres encuestas de empresas reconocidas y, sobre todo, que respeten, eso es lo importante. Si hacen eso no le veo problema; ahora, si no van a respetar las encuestas, pues sí hay problema, pero no creo, van a respetarlas, como hasta ahorita y si es así, yo realmente lo que digan las encuestas, por ahí nos vamos, y al que le toque vamos a apoyarlo.

Si me toca a mí, yo espero que las demás apoyen, y si le toca a otra persona, el apoyo mío no será sólo de palabra, sino voy a andar en campaña con la o el candidato que defina Morena. Espero ser yo, ahorita las encuestas que han salido yo estoy arriba, pero está Luis Fernando Salazar como número dos y en el tres está el licenciado (Ricardo) Mejía Berdeja

¿Cómo vio las críticas que recibió por invitar a la panista Xóchitl Gálvez a su informe, se arrepiente?

— Yo invito a senadoras y senadores de todos los partidos y Xóchitl Gálvez es una gente muy capaz, emprendedora, empresaria, ingeniero en sistemas, pertenece a otro partido, Acción Nacional, pero es amiga mía y platico de temas importantes, del desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa; yo no sé en qué les puede asustar. Les pediría que a los que digan eso, hubieran ido al informe, yo los invite a todos.

En redes hubo quienes pidieron que no le den la candidatura y lo calificaron de traidor.

— A mí no tienen por qué descalificarme; es más, soy el líder, y no porque me las dé de muy muy, pero el líder moral de Morena en Coahuila es un servidor, porque yo creo que al menos he dado todo lo posible desde que el presidente López Obrador me invitó en 2017, he trabajado por Morena a más no poder, mucho más que muchos, he aportado trabajo, algo de dinero, etcétera.

Hemos visto cómo el exgobernador Humberto Moreira le ha hecho guiños al presidente López Obrador. ¿Usted aceptaría su apoyo para ganar la gubernatura?

— Aquí en Morena todos son bienvenidos cuando vienen de buena fe y realmente que quieran ayudar, pero nosotros no tenemos ningún prejuicio de ninguna especie, independientemente vengan del PAN, PRI, MC, PRD, siempre que vengan convencidos de que van a trabajar para Morena.

¿Mantiene su apoyo al senador Ricardo Monreal? ¿Sigue siendo su gallo para 2024?

— ¡Claro! Yo lo estoy apoyando, yo soy de una sola línea, de una palabra, esté con los puntos que esté, poquitos o muchos, pero siento que va creciendo poco a poco. Lo estoy apoyando y lo seguiré apoyando, mientras él no diga lo contrario. Yo, de hecho, lo destapé en Coahuila.