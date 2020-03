En las inmediaciones del metro Candelaria y el metro Merced, este 9 de marzo es como cualquier día para las mujeres trabajadoras. Aunque ellas dicen respaldar el Paro Nacional Feminista al que se convocó hoy, no pudieron dejar de trabajar "porque no tenemos el sueldo asegurado".

Como lo ha hecho desde hace 10 años, Martha Estela salió a poner su puesto de pijamas en una calle que está muy cerca de la Cámara de Diputados. En un día bueno puede ganar hasta 300 pesos, dinero utilizado para pagar sus alimentos y el de su familia.

"Me enteré del Paro Nacional por la TV y está muy bien que las mujeres lo hagan, siempre estamos cocinando, atendiendo a la familia, trabajando, nos merecemos un día sin hacer nada.

"Yo no me pude sumar porque ya había pagado la renta de mi espacio para venir a vender, además de que las comerciantes venimos al día y no podemos faltar", señaló Martha.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL en esta zona de la alcaldía Venustiano Carranza, se observó a decenas de mujeres poniendo sus puestos de ropa, ropa interior, higiene y otros productos.

Aunque consideran la violencia de género un problema grave, no se pudieron detener porque deben obtener ganancias para incluso sostener a sus propias familias.

"Siempre ha habido violencia, nada más que antes el gobierno no permitía que se hablara de muertas en la televisión en los periódicos, por eso apoyo que las mujeres hagan este Paro Nacional, también para que protesten de forma pacífica", dijo Sofía Nuñez, otra comerciante.

Agregó que ella es viuda y tiene la responsabilidad de mantener a sus tres hijas, se dedica a vender chamarras y en un día bueno puede llegar a ganar 250 pesos. "No es mucho, pero me sirve para comer", dice.

Ahora mismo Sofía Nuñez experimenta la violencia de género a través de su hija más grande, la que está en la Preparatoria, a quien ya tuvo que regalarle un frasco de gas pimienta para que se defienda por si le hacen algo.

"Mi hija me llega con quejas de que los señores se la quedan viendo o se le acercan mucho, yo vivo con miedo, pero sólo le digo que si le pasa algo grite y que utilice su gas", dice Sofía.

Así se vive esta mañana en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde las mujeres salieron a ganar "el pan de cada día" como en cualquier otro momento.

"Ni modo, tenemos que trabajar, nadie nos va a dar dinero", aseveró Sofía.



Por qué las mujeres realizarán paro nacional el 9 de marzo

Varias organizaciones convocaron a una marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, #UnDíaSinMujeres, este último consiste en no realizar actividades laborales, domésticas, escolares o de compras.

Dicha protesta son a causa de la ola de feminicidios, abusos y violaciones contra las mujeres en el país y por los recientes casos como el de Abril Sagahón, asesinada a balazos el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México; Ingrid Escamilla, de 25 años, cuyo cuerpo fue desollado y desmembrado por su pareja Erick Francisco; Fátima, una niña de siete años secuestrada por Gladis Giovana Cruz Hernández,a fin de llevar a su esposo Mario Alberto Reyes Nájera “una novia joven”; y muchos más en los que se exige dar con los responsables.

El movimiento feminista fue convocado por el colectivo "Las Brujas del Mar", grupo de mujeres feministas veracruzanas que lanzaron la invitación a través de redes sociales y que se viralizó en pocos días logrando un impacto nacional.

Como forma de denuncia y unión feminista surgió en Facebook el colectivo veracruzano, quienes buscan que el Paro de Mujeres sea una ventana para que la sociedad distinga la violencia y acosos que sufren las mujeres día con día.

La Ciudad de México reportó 68 casos de feminicidio en 2019, delito que creció 58.90% en comparación con 2018 en 10 de las 16 alcaldías, de acuerdo con el reporte anual de incidencia delictiva del Observatorio de la Ciudad de México.

Por qué las mujeres no pueden salir el 9 de marzo

No sólo la violencia impulsa la marcha. También lo hacen condiciones de desigualdad salarial y de oportunidades, que, a decir de las feministas, es una deuda histórica que se tiene a la mujer.

Bajo los hashtag #UnDíaSinNosotras, #9M, #Paro9DeMarzo y #ElNueveNadieSeMueve, se invita a las mujeres a no tener presencia en redes sociales o centros comerciales con el fin de protestar contra los abusos y violaciones sexuales es la esencia del paro nacional de mujeres.

El paro, equiparable a una "huelga internacional de mujeres", se da en defensa de los derechos de las mujeres, por el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo.

Qué hay detrás del Paro Un Día sin Nosotras

Cuando el colectivo las Brujas del Mar convocó al Paro Nacional "Un Día sin Nosotras", esto el pasado 18 de febrero, desde entonces ha logrado llegar a muchas mujeres, quienes han avisado en redes que se sumarán al acto.

El propio colectivo acusó persecución y ataque cibernético, al grado de que les han tirado sus redes sociales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Arussi Unda, vocera del colectivo, y tras los comentarios de personas que tildan el movimiento feminista como negativo, recordó que ya marcharon, gritaron e hicieron una intervención en Palacio Nacional en protesta para que se el problema de violencia hacia las mujeres.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmará que en el paro nacional de mujeres hay grupos de derecha, oportunista, Arussi Unda cuestionó ¿cuál es la forma de manifestarse para que él escuche?

Pese a las críticas, el próximo 9 de marzo se espera que el paro nacional de mujeres tenga un gran impacto en la sociedad.