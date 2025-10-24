Más Información

Estados Unidos envía el mayor portaaviones para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía el mayor portaaviones para combatir traficantes de drogas en América Latina

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Arranca operativo contra huachicol de agua en 48 municipios del Edomex

Arranca operativo contra huachicol de agua en 48 municipios del Edomex

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que a la infraestructura de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), heredada del extinto INAI, no se le daba mantenimiento, además de que tenía un software viejo y con virus.

En, la secretaria indicó que había presencia de software y plataformas obsoletas y descontinuadas, en donde se tenían versiones que databan desde 2003.

En conferencia de prensa matutina, Raquel Buenrostro Sánchez detalló que había servidores físicos y unidades de respaldo en mal estado además de que había equipos de visualización con baja capacidad y sin mantenimiento.

"En cuanto a los sistemas, a los sistemas no se les daba mantenimiento, no traían . Tenían problemas en la infraestructura; la arquitectura, pues obviamente con los cambios constitucionales, la arquitectura tecnológica no corresponde al diseño de la constitución, entonces tiene que haber adaptaciones, y está muy vieja la verdad.

Lee también

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno durante la mañanera de Sheinbaum este 24 de octubre (24/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno durante la mañanera de Sheinbaum este 24 de octubre (24/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

"Tenemos software que data del 2003, entonces está llena de parches y algunas son del 2003, otras del 2010 y la infraestructura no corresponde. Si recuerdan justo antes de que nos entregarán el INAI prácticamente la Plataforma estaba tirada todo el tiempo y estaba tirada precisamente porque no se le daba mantenimiento y por todos los troyanos y virus que tenían en los sistemas".

En el salón Tesorería, la secretaria indicó que esto se ha ido depurando y se le ha dado mayor estabilidad al sistema, "incluso ahora funciona más tiempo que antes".

Además, señaló que había sistemas de detección y supresión de incendios fuera de operación -el cual está en proceso de mitigación; sistemas de aire acondicionado en estado critico con unidades antiguas y una fuera de servicio; además de infraestructura con más de 20 años de antigüedad, así como ausencia de diagnostico en tableros eléctricos con riesgos de sobrecargas y cortocircuitos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]