En el marco del Simulacro Nacional 2024 de este 19 de septiembre, Geovanna Bañuelos y Lizeth Sánchez, senadoras del Partido del Trabajo, exhortaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Protección Civil, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogas en las 32 entidades federativas, se incremente el número de simulacros realizados durante el año y realicen este tipo de ejercicios en horario nocturno.

Lo anterior, para fortalecer los conocimientos, capacidades y actuación de la población, unidades internas y brigadas ante un sismo, con especial enfoque en las entidades de mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud, como son: Ciudad de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz.

Bañuelos y Sánchez también llamaron a redoblar esfuerzos sobre la cultura de la prevención y actuación antes, durante y después de un sismo que permita fortalecer las capacidades y actuación de la población, unidades internas y brigadas ante la eventualidad de un sismo y una emergencia.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, destacaron que dada su situación geográfica, México está expuesto a la acción de una gran variedad de fenómenos naturales que pueden causar desastres, principalmente los de origen geofísico como sismos y erupciones.

“Nos encontramos rodeados por cinco placas tectónicas: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y de Cocos, lo que ocasiona que el país sea altamente sísmico”, indicaron.

Las senadoras recordaron los dos sismos más importantes que han ocurrido en la Ciudad de México, el primero, el 19 de septiembre de 1985 con saldo de 3 mil 192 personas fallecidas e innumerables pérdidas materiales; y el segundo el del 19 de septiembre de 2017.

Sin embargo, reconocieron que a raíz del terremoto del 85 se comenzó a capacitar a la ciudadanía mediante la realización de simulacros que permitieran saber reaccionar ante otra eventualidad, así como la implementación de la alerta sísmica.

No obstante, las senadoras del PT destacaron que los sismos no se pueden predecir ni tienen hora específica para ocurrir y en algunos casos han sucedido de noche o madrugada, lo que toma por sorpresa a la gente que en ocasiones no puede reaccionar a tiempo.

“Por esta razón es importante incrementar los simulacros realizados durante el año, asimismo, y sobre todo hacer algunos de noche, el objetivo de fortalecer los conocimientos, capacidades y actuación de la población, unidades internas y brigadas ante un sismo”, enfatizaron.

