La senadora de Morena, Simey Olvera aclaró que su salida de la Mesa Directiva, a una semana de haber iniciado el periodo ordinario de sesiones, ya estaba pactada de antemano debido a que la senadora Claudia Tello, quien la relevó este martes, no había rendido protesta como legisladora, por lo que hasta ahora pudo incorporarse a su cargo.

En entrevista, la senadora hidalguense explicó que ella ya fue secretaria de la Mesa Directiva durante un año y ahora busca otros espacios y otras responsabilidades dentro del Senado.

“No es una cuestión de quítate, ponte, sino es un acuerdo de unidad, un acuerdo del grupo parlamentario. Ustedes conocen perfecto que todo esto se genera un día antes o dos días en la plenaria, lo acordamos. Ya estaba la propuesta de la compañera Claudia Tello, con quien yo misma platiqué, pero todavía no se incorporaba porque ella tomó protesta una vez iniciado el periodo”, indicó.

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“Yo ya fui secretaria de la Mesa todo un año, anteriormente fui presidenta de Estudios Legislativos Primera. Lo que quiero como carrera política sobre todo es seguir explorando nuevas oportunidades, tener experiencia y por eso desde antes comenté que iba a buscar una presidencia, de ahora las varias comisiones que se tienen ahí un tanto acéfalas por los compañeros, compañeras que se fueron”, señaló.

Simey Olvera aceptó que le interesa presidir la Comisión de Estudios Legislativos, que deja libre el senador Enrique Inzunza con su salida del grupo parlamentario de Morena.

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“Podría ser, porque yo estuve presidiendo Estudios Legislativos Primera, y dicho sea de paso, fui una de las comisiones que tuvo mayores resultados: 67 dictámenes en un tiempo récord, más de 30 reuniones de comisiones, tuvimos la encomienda de sacar dictámenes, incluso de la Presidencia de la República, entonces no es por presumir, pero sí creo que tengo credenciales para ahora presidir la que se deja sin presidencia, aseguró.

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