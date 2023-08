"No pienso en ningún otro cargo que no sea la presidencia. No estoy buscando un cargo, la verdad. Y no es que sea yo soberbio", aseguró el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre si pensaría en otro cargo si no le favorece la encuesta interna de Morena.

En entrevista en Chalco, Estado de México, Ebrard Casaubon reiteró que no van a permitir que le hagan una "chicanada", pero aseguró que no se va a ir otro partido.

"Hay un grupo (en Morena) que le encantaría que me fuera. Porque nos compite, porque la gente nos apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado. Además, yo lo que estoy diciendo te lo pueden decir un gran número de militantes de Morena. Se tiene que respetar la encuesta".