Si al pueblo no le gusta que “corcholatas” dediquen fines de semana a promoción, rectificaremos: AMLO

Ante las criticas a aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, a quienes el presidente llama "corcholatas" o destapados, por su asistencia a mitines de Morena los fines de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si a la población no le gusta esto, “vamos a rectificar, no caer en la autocomplaciencia”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que, aspirantes, como el canciller Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández titular de Gobernación (Segob), Tatiana Clouthier, titular de Economía (SE) y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tienen libertad, pero que están cumpliendo con su trabajo, le ayudan, le aligeran la carga y están pendientes de las demandas de la gente.



“Ellos cumplen con su trabajo y me ayudan y están pendientes de las demandas de la gente. Marcelo (Ebrard), por ejemplo, tenía Covid, y desde que se informó desde los primero minutos de esta lamentable tragedia en San Antonio comenzó a actuar y el cónsul de San Antonio, fue el primero en llegar y estar ahí y tenía más información de inmediato, y se actuó (…) Está cumpliendo.

"Adán (Augusto López Hernández) pues no para, ahí tiene su hamaca en Gobernación. Entonces todos están trabajando; Claudia (Sheinbaum) lo mismo; Tatiana (Clouthier) todos, todos, y pues yo estoy pendiente, porque me tiene que ayudar, me tienen que aliviar a carga y lo están haciendo, y pues tienen libertades. Es que es un cambio, del no se muevan `el que se mueve no sale en la foto´, `el tapadismo´ a decir `yo tengo derecho y voy a cumplir con mi responsabilidad´".

El presidente comentó que apesar de lo anterior todos tenemos que aprender a autolimitarnos, porque "si lo que que hacemos a la gente no le gusta, lo vamos a rectificar, no caer en la autocomplaciencia”.

ardm