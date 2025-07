Sheinbaum visita vivero en Tabasco; produce cacao para el chocolate del Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este sábado el vivero comunitario “Primavera” ubicado en el municipio de Tacotalpa en el estado de Tabasco. Allí se producen las plantas de cacao que serán parte de Sembrando vida Tabasco y que darán sabor al “Chocolate del Bienestar”.

A través de un video compartido en su cuenta de X mostró el proceso de cultivo y procesamiento del cacaotero, la cual incluye tres tipos de plantación: achiote, guanábana y cacao, con un total de 7 mil 500 plantas listas para sacar al campo.

Los trabajadores le enseñaron a Sheinbaum unas mazorcas que están madurando, en donde se pueden observar sus flores, el chilillo y la mazorca.

Asimismo le explicaron que cuando la mazorca presenta un color amarillo es señal de que ya está madura y se procede a quebrarla para obtener las semillas o los granos de cacao para trasladarlos a sus centros de acopio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el vivero comunitario “Primavera” en Tacotalpa, Tabasco. Foto: Gabriel Monroy/Presidencia

"Ahora que veníamos a Tabasco, le dije a María Luisa, ¿Por qué no me llevas al lugar de donde se está obteniendo el cacao para el chocolate del Bienestar?", compartió la presidenta. "Y pues me quedo muy sorprendida y admirada de todo lo que han hecho", agregó.

Además, expresó su agradecimiento por el trabajo que hacen y reafirmó su compromiso con el bienestar de los sembradores de cacao, café, frijol y miel, así como con la mejora de la alimentación del pueblo mexicano. “Siempre vamos a estar aquí con ustedes”, aseguró la mandataria.

