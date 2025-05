La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló un presunto caso de conflicto de interés que involucra a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En conferencia de prensa, explicó que se trata de un proyecto a cargo de un ministro "de nombre compuesto", quien busca revertir un pago que grandes empresarios hicieron a Hacienda, y lo pretende hacer con intereses.

"Les voy a comentar algo que me contaron ayer, está en la Corte el caso de tres grandes contribuyentes, no voy a dar los nombres. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado, entonces un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no deberían de haber pagado, primer problema", expuso.

La mandataria federal puntualizó que el problema radica en que dichas empresas están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron y que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses.

"Quieren con intereses ese pago, esa reversión del pago cosa que es ilegal, ya hay antecedentes de que es ilegal regresar el recurso con intereses en estos casos", agregó.

Sheinbaum Pardo aseveró que sumado a ello, hay conflictos de interés.

"Lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT, un ministro que tiene un nombre compuesto, cuando ese ministro era director del SAT se hicieron esos pagos y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses o sea conflicto de interés para empezar y segundo y ilegal", dijo.

La Presidenta aseguró que lo anterior es un argumento más de por qué quieren que el Poder Judicial se renueve.

"Queremos un Poder Judicial que responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos, repito, quieren que el fisco le regrese un pago que hicieron con intereses cosa que es irregular, y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos cuando se pagó fue director del SAT", señaló.

Finalmente llamó a las y los mexicanos a salir a votar el próximo 1 de junio.

"La gente va a salir a votar. No creo que vaya a haber problema, la gente va a salir a votar y un llamado a todos a votar este primero de junio por el Poder Judicial", concluyó.

