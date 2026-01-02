Más Información

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

La presidenta sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el historiador y pensador de izquierda Enrique Semo y con Margarita Arévalo, a quienes calificó como voces que “siempre hay que escuchar”, de acuerdo con un mensaje difundido en sus redes sociales.

“En Palacio Nacional, tuvimos una extraordinaria conversación con Enrique Semo y Margarita Arévalo”, escribió la mandataria, al compartir una imagen del encuentro en compañía de su esposo Jesús María Tarriba.

Enrique Semo es un reconocido historiador, economista e intelectual mexicano, ampliamente identificado con el pensamiento crítico y la izquierda académica.

Lee también

A lo largo de su trayectoria ha sido profesor universitario, investigador y autor de diversas obras sobre historia económica, movimientos sociales y el desarrollo político de México y América Latina.

Por su parte, Margarita Arévalo es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hermana del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]