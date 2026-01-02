Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el historiador y pensador de izquierda Enrique Semo y con Margarita Arévalo, a quienes calificó como voces que “siempre hay que escuchar”, de acuerdo con un mensaje difundido en sus redes sociales.
“En Palacio Nacional, tuvimos una extraordinaria conversación con Enrique Semo y Margarita Arévalo”, escribió la mandataria, al compartir una imagen del encuentro en compañía de su esposo Jesús María Tarriba.
Enrique Semo es un reconocido historiador, economista e intelectual mexicano, ampliamente identificado con el pensamiento crítico y la izquierda académica.
A lo largo de su trayectoria ha sido profesor universitario, investigador y autor de diversas obras sobre historia económica, movimientos sociales y el desarrollo político de México y América Latina.
Por su parte, Margarita Arévalo es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hermana del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
