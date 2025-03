Sheinbaum rechaza pacto secreto con Trump, tras acuerdo arancelario; “No hay una negociación “en lo oscurito”, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya una negociación “en lo oscurito” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto tras la llamada que sostuvo con el presidente estadounidense en donde se acordó pausar la imposición de aranceles a productos mexicanos al menos hasta el 2 de abril.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que ella se comprometió a no mentir, no robar ni traicionar al pueblo de Mexico.

Señaló que en la conversación con Donald Trump se presentaron resultados de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de México en materia de seguridad no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino para garantizar la seguridad y paz para los mexicanos.

Lee también Graban a Monreal hablando de negociaciones entre Morena y el PAN para vetar a hijos de AMLO; “no sé de qué me habla”, dice

“¿En esta llamada con su homólogo le pidió algo más?”, se le cuestionó.

“No, ¿cómo que algo más?”, preguntó la Mandataria federal.

“No sé, ¿más seguridad?”, se le insistió.

“Nosotros somos, eso es muy importante, para todos: yo me comprometí a no mentir, no robar y no a traicionar al pueblo. Nosotros no metimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no.

“Lo que hubo fue una plática de decir, hay resultados, en seguridad, y se hicieron todo esto por parte de México y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad que tiene que ver con la justicia”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr