Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el presupuesto precautorio para la elección del Poder Judicial por 13 mil 205 millones de pesos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que van a seguir insistiendo en la reducción del presupuesto pues no debe costar tanto la democracia al pueblo.

“No, no es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección. No le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos”.

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral.

Lee también INE aprueba presupuesto precautorio de 13 mil mdp para elección judicial; organización sigue pausada por suspensiones

“Vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso. Sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión como para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial”.

“Vamos a estar en diálogo”, aseguró al ser cuestionada sobre si van a trabajar para que el presupuesto del INE no llegue al Congreso de la Unión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr