Ante posibles manifestaciones a no votar el 1 de junio en la elección al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que México es un país libre por lo que pueden ejercer su derecho a manifestarse.

No obstante, Sheinbaum pidió que en caso de no ejercer su voto posteriormente no señalen que hay autoritarismo.

"México es libre y pueden ejercer su derecho a la manifestación, pueden llamar a no votar, ese es su derecho. Pero la decisión de que cambiara, se transformara profundamente el Poder Judicial a partir de la elección popular, que por, además hay que decirlo, en muchos estados de los Estados Unidos así es", destacó.

Sheinbaum mencionó que el objetivo es llamar a la ciudadanía a votar, "a ejercer libremente el derecho al voto. A eso estamos convocando".

"Pero el pueblo de México decidió el 2 de junio del 2024, no solamente votar por la presidenta, sino votar para que hubiera cambios constitucionales, porque fue nuestra consigna durante toda la campaña. No hay sorpresas. Y la gente decidió, pues, que siguiera la transformación profunda de nuestro país. Y la gente va a salir a votar", aseguró.

