Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Trump advierte a Hamas: "No tendremos más opción que entrar y matarlos" si sigue violencia en Gaza

Trump advierte a Hamas: "No tendremos más opción que entrar y matarlos" si sigue violencia en Gaza

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

La presidenta reaccionó, luego de que el gobierno del presidente autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según reportes del diario estadounidense The New York Times.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que haya injerencismo e invasión.

“Autodeterminación de los pueblos, y no al injerencismo y la invasión. No solamente es por convicción, sino porque así está establecido en la Constitución”, declaró la Mandataria federal.

Lee también

La medida representa una escalada en la campaña de Estados Unidos contra el régimen del venezolano , luego de los ataques que ha emprendido el gobierno estadounidense contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, alegando que transportan drogas. Hasta el momento, estos ataques han dejado 27 personas muertas, a las que Trump describió como “”.

Sin embargo, de acuerdo con el Times, el objetivo final del gobierno de Trump es derrocar a Maduro. Bajo la nueva autorización, la CIA podrá llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe, dice el medio estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses