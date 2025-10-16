La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó, luego de que el gobierno del presidente Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según reportes del diario estadounidense The New York Times.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que haya injerencismo e invasión.

“Autodeterminación de los pueblos, y no al injerencismo y la invasión. No solamente es por convicción, sino porque así está establecido en la Constitución”, declaró la Mandataria federal.

La medida representa una escalada en la campaña de Estados Unidos contra el régimen del venezolano Nicolás Maduro, luego de los ataques que ha emprendido el gobierno estadounidense contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, alegando que transportan drogas. Hasta el momento, estos ataques han dejado 27 personas muertas, a las que Trump describió como “narcoterroristas”.

Sin embargo, de acuerdo con el Times, el objetivo final del gobierno de Trump es derrocar a Maduro. Bajo la nueva autorización, la CIA podrá llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe, dice el medio estadounidense.

