La presidentaClaudia Sheinbaum aseguró este miércoles que su gobierno no intervendrá en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que en México hay libertad sindical, y no como en los gobiernos neoliberales en los cuales, acusó, se influía en la elección interna de los sindicatos.

Lee también “Supremacia constitucional” busca fortalecer Ley de Amparo: Sheinbaum; “es pasar lo que está en la ley a la Constitución”

“El gobierno no tiene porqué intervenir como era antes en las elecciones de un sindicato. Hay libertad, está en la ley, es parte de las reformas que se plantearon tanto para trabajadores del Estado como para trabajadores de empresas, libertad de decisión. Por primera vez no hay una orientación por parte del gobierno como era antes, en la época del priismo y también del panismo, porque en la época neoliberal supuestamente no estaban de acuerdo con ello, pero lo seguían haciendo", dijo Sheinbaum Pardo.

“Entonces libertad a las y los trabajadores petroleros para que decidan. Nosotros no intervenimos, libertad a las y los trabajadores para que decidan a quién elegir”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr