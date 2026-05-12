Después de que la semana pasada la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se recortaría el ciclo escolar al 5 de junio por el calor y el Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “el planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones”.

En su conferencia mañanera de ayer, Sheinbaum Pardo acusó que “todo mundo opinó” del tema y dijo que el anuncio que hizo el titular de la SEP, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad por los secretarios de Educación de todas las entidades federativas y “no fue una ocurrencia”.

Comentó que debe visualizarse la propuesta de acortar el calendario escolar “para aquellas entidades (en) que es importante por el tema de las altas temperaturas y del futbol. Que puede generar distracciones en los chavos, que pueden los niños y niñas, o jóvenes, o en donde hay, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, problemas de que van a llegar muchísimos turistas.

“También hay que escuchar lo que se plantea. Entonces, se plantearon vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora pues es que se conserven las seis semanas de vacaciones y se va a volver a reunir este consejo de educación, donde participan todos los secretarios, para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia”, dijo.

Ante secretarios de Educación y gobernadores de oposición que rechazaron este recorte al calendario escolar 2025-2026, la Presidenta insistió en que el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

“Ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo, y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron el viernes. No fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron”, señaló la Titular del Poder Ejecutivo.

Acusó que hubo “una campaña” contra Mario Delgado.

“La verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de Educación del país”, recalcó.

“¿La modificación del calendario también es vinculante para escuelas particulares?”, se le preguntó.

“Sí, todas las escuelas particulares están guiadas por la Secretaría de Educación Pública. O sea, tienen que ser reconocidas por la Secretaría de Educación Pública; entonces, tiene que tomarse para todas y para todos.

“Siempre hay excepciones, hay que decirlo. Por ejemplo, hay estados, como el caso de Aguascalientes, que con la Feria de Aguascalientes suspenden clases en el periodo de la feria y las reponen posteriormente. Hay estados que por las altas temperaturas deciden mover las vacaciones.

“Es decir, se da una orientación y después los estados pueden tener algunas excepciones que tienen que ser aprobadas por la propia Secretaría de Educación Pública, siempre ocurre eso, pero hay una orientación de un calendario escolar”, respondió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.