"No estamos de acuerdo con el linchamiento mediático, tiene que haber pruebas", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre los señalamientos al senador Adán Augusto López ante la orden de aprehensión del exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, durante su gestión en Tabasco.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que Hernán Bermúdez fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y que ahora es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República (FGR), es decir "muy distinto a otros casos, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos".

"Aquí de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero y hay una diferencia", mencionó.

Agregó que no se cubre a nadie: "Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación".

"Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el hinchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre".

Sheinbaum recordó que Adán Augusto ya se posicionó y dijo que si lo llama la autoridad va a ir a declarar.

"[...] creo que hasta ahí es lo que se conoce y si sigue la investigación, que siga la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción. Pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales", aseveró.

