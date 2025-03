La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer no se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, como es común los lunes cada 15 días porque "no era necesario”.

Esto luego de la polémica tras el "desaire" de los dirigentes morenistas a la Mandataria federal el pasado domingo en su asamblea informativa en el Zócalo cuando posaban para una fotografía con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización Nacional de Morena.

La Mandataria federal detalló que es frecuente que cada 15 días se reúna con los líderes morenitas para dar seguimiento a reformas.

Lee también Sheinbaum minimiza “desaire” de liderazgos de Morena en el Zócalo; “estaban distraídos”, dice

“Muchos veces nos reunimos los lunes con los coordinadores parlamentarios de nuestro movimiento para dar una revisión puntualmente con la secretaria de Gobernación y la Consejera Jurídica de cómo van las leyes.

"Ayer no fue el caso, ayer no nos reunimos, pero no por otra cosa, sino porque van avanzando muy bien todas propuestas que hemos enviado. Ayer no nos vimos, pero normalmente nos vemos los lunes, no nos vimos porque no era necesario. A veces nos vemos cada 15 días para poderle dar seguimiento a las reformas. Viene también (el senador Gerardo Fernández) Noroña a la reuniones”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr