La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó que por tomarse una fotografía, los liderazgos de Morena no hayan notado su presencia en el festival al que convocó el pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y justificó: “Estaban distraídos”.

En la mañanera, Sheinbaum Pardo reaccionó al incidente en el que la secretaria general de Morena, Luisa María Alcalde; el secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán; el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, y los coordinadores morenistas en San Lázaro y la Cámara Alta, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, le hayan dado la espalda a su paso rumbo al templete.

“Sobre ese tema, es menor, la verdad. Estaban distraídos, eso es todo”, expresó.

Alcalde Luján calificó lo ocurrido como descuido, Monreal Ávila, López Hernández y Velasco Coello ofrecieron disculpas.

La Mandataria federal agradeció a todos los que asistieron al Zócalo: “Se muestra la fortaleza de nuestro pueblo. Fue muy buen evento, agradezco a todos los que estuvieron presentes, es la demostración de que el pueblo de México está consciente, activo, participativo”, expresó.

Agradeció también a los empresarios y gobernadores asistentes, incluidos los de oposición y excusó a la mandataria panista de Chihuahua, Maru Campos, que no pudo asistir porque “tiene problemas de salud”.

La Presidenta pidió a la oposición que “de perdis pidan perdón al pueblo de México” ante las críticas por el festival.

Insistió que Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles a México el próximo 2 de abril, ya que existe el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y añadió que el gobierno federal debe estar atento, “por lo que pueda ocurrir, pero somos optimistas en el sentido de aranceles recíprocos. Dado que hay un tratado comercial, pues no hay aranceles de México a Estados Unidos, entonces, Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles a México”, insistió.

Ante las críticas recibidas porque Canadá obtuvo la misma pausa a los aranceles y “no hizo nada”, Sheinbaum Pardo declaró: “Ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra”.

De cara a la entrada de aranceles de Estados Unidos a México en acero y aluminio este 12 de marzo, la Presidenta dijo que su gobierno esperará a esa fecha.

“Vamos también a ver qué pasa mañana con el acero y el aluminio en estos días, ya que es un tema que plantearon”, apuntó.

Opinó que “el mercado interno se ha fortalecido mucho” desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo expuso que este fortalecimiento se ha dado por los programas de Bienestar, por el aumento salarial y por la inversión pública, “además del impulso a la inversión pública; con los trenes y la refinería”.