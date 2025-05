La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que detrás de la iniciativa de imponer un impuesto del 5% a las remesas en EU esta un asunto de recaudación, pues indicó que el país vecino tiene un déficit y al gobierno federal del país vecino no le alcanzan sus recursos para terminar el año.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo federal planteó al gobierno del país vecino "que recauden en otro lado", pues indicó que esta iniciativa es discriminatorio, y viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación México-Estados Unidos.

"Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año: no les alcanzan los recursos para terminar el año al gobierno federal. Aquí no solamente la recaudación está my bien y agradecemos a todas las mexicanos y mexicanos.

"Es un asunto de recaudación. ¿Qué decimos nosotros? Pues que recauden en otro lado porque aquí es discriminatorio y además viola un tratado firmado entre Estados Unidos y México, y además están afectando a los de menos ingresos".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno estadounidense normalmente se endeuda para cerrar el año y tienen un deficit para cerrar el año.

"Entonces la Comisión del Congreso tiene un paquete de medidas para aumentar la recaudación. En ese paquete de medidas plantearon el 5% a las remesas a todos los países que envían", dijo.

