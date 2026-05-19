La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la escritora mexicana Elena Poniatowska, quien este martes 19 de mayo llega a los 94 años de edad.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a la autora de “La Noche de Tlatelolco” como una mujer extraordinaria.

“Elenita, le mandamos saludos, cariños, 94 creo que cumple ¿verdad? Estuvo aquí hace poquito. Extraordinaria mujer”, expresó.

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En abril pasado, la Mandataria federal recibió en Palacio Nacional a la escritora Elena Poniatowska, junto a la actriz Jesusa Rodríguez, e indicó que es importante resguardar el acervo de la autora de “Leonora”.

“Hablamos mucho de la historia del movimiento. Ella conoce a mi madre, además del movimiento del 68; entonces, hablamos mucho y también de lo que está escribiendo ahora, pero le corresponde a ella decirlo.

“Y lo importante que es resguardar todo el acervo de Elena, es muy importante”, compartió Claudia Sheinbaum.

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“Estoy con Elena Poniatowska, mi escritora favorita y a quien admiro muchísimo, que me vino a visitar. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México y con las mujeres”, expresó en su momento.

“Me emociono mucho, ya estoy viejita. Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todos nosotros”, expresó Elena Poniatowska.

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