Sheinbaum: Elección de integrantes del PJF será de personas y no de partidos políticos "¿Qué opinan de la reforma de Zedillo? ¿O no opinan porque todos se fueron con su pensión de no sé cuántos millones?", cuestionó la virtual presidenta electa

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Foto: Carlos Mejía. EL UNIVERSAL