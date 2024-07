Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que escribió un nuevo libro en el que plasmó diversas reflexiones que encontró en el sexenio.

"Estamos apunto de decirles adiós, él se va a retirar a un lugar que le gusta, y yo tengo que continuar, tenemos un hijo chico, hay que apoyarlo todavía mucho y seguir la vida, los ciclos se cierran, comienzan y continúan otros, cómo el de la maternidad", dice en un video subido a su cuenta de Instagram.

"En este cierre reflexivo me aboqué a escribir para dejar un tipo de testimonio sobre qué es y estuve pensando desde el 2018 a la fecha. Esas reflexiones se han convertido en libro y le he dado el nombre de 'Feminismo silencioso'", explicó.

La también periodista dijo que trató de hacer un "epílogo" de un cierre que también ella termina.

"Feminismo silencioso", el nuevo libro saldrá por la Editorial Planeta.

Finalmente, Gutiérrez Müller pidió que lo lean y que compartan su opinión sobre él.

En las últimas semanas el presidente López Obrador ha aclarado, en varias "mañaneras", que no se está divorciando de su esposa. Esto, luego que circuló en redes sociales un rumor sobre su separación:

“Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió un tuiter; es falso. ¡Ah, no, no, no, ya! Es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz, no, no. Vamos a seguir juntos”, expresó López Obrador, al tiempo que detalló que él estará en su finca y vendra a visitar a la Ciudad a su esposa.

