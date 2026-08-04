La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista este miércoles un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que recibirá a Parolin en el recinto histórico.

“Viene mañana, viene miércoles, mañana”, mencionó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también Aplazan audiencia de "R1" por homicidio de Carlos Manzo; defensa solicita acceso a la carpeta de investigación

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió en mayo al nuncio apostólico Joseph Spiteri, con quien conversó sobre reactivar el diálogo y visitas de alto nivel para fortalecer vínculos bilaterales con El Vaticano.

En la Cancillería, Velasco y Spiteri también dialogaron de "la relevancia de fortalecer la cooperación y la visión humanista compartida entre México y la Santa Sede".

[Publicidad]

Este encuentro se dio en el marco de la invitación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a el Papa León XIV para que visite nuestro país.

Lee también Ratifican sentencia para desclasificar datos de software Pegasus; es una deuda histórica, afirma ONG

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, indicó recientemente que esperaban los tiempos de El Vaticano para una posible visita del Papa León XIV a México.

[Publicidad]

La secretaria de Gobernación mencionó que sí ha habido información “pero no es oficial”.

“Queremos respetar los canales oficiales con el nuncio apostólico, con la propia junta del Episcopado, en fin, de la iglesia católica. Esperamos que sí, esperamos sus tiempos, ellos son los que tendrían que decir en todo caso allá en El Vaticano si habría alguna fecha tentativa.

Lee también Canal Once recurre a la FGR por daños tras recuperación de instalaciones; inicia trabajos para restablecer operaciones

[Publicidad]

“Yo soy muy respetuosa con la parte diplomática, siempre con la Cancillería, entonces esperamos que lo que se vaya a decir que surja de aquel lado”, apuntó.

En diciembre del año pasado, la presidenta de México conversó por teléfono con el papa León XIV y le reiteró su invitación para que visite el país.

em