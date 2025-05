Senadores de oposición celebraron el revés que sufrió el programa presupuestal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye 5% de impuesto a remesas de migrantes, pero advirtieron que la iniciativa no está muerta en el Congreso del vecino país.

En entrevista, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado de la República, consideró que en México no debemos lanzar campanas al vuelo, porque en cualquier momento este proyecto se puede retomar en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes.

“El revés que se dio por la suma de republicanos a los demócratas, entiendo que fue 22-16 la diferencia, no es algo que tengamos que cantar victoria, porque seguramente seguirá el cabildeo entre ellos para lograr este tema y un paquete fiscal, que es lo que propone el presidente Donald Trump. No hay que cantar victoria, no hay que tirar campanas al vuelo. Pareciera que el gobierno federal festeja como si fuera un gran triunfo. Hay que ser prudentes, hay que ser mesurados, hay que buscar el diálogo, hay que dar las razones del porqué no conviene que ese cinco por ciento se aplique al trabajo de los migrantes”, enfatizó.

Afirmó que esa tributación sería algo inequitativo e injusto porque ya los migrantes pagan impuestos.

“Quienes los contratan, independientemente de su situación laboral o el estatus migratorio en Estados Unidos les retienen alrededor del 20 por ciento de lo que ellos ganan, y entonces sería una doble tributación en Estados Unidos, en México, sin dejar de ver que el 80 por ciento se queda en Estados Unidos y ayuda a la economía de los Estados Unidos, y sería un golpe tanto para Estados Unidos como para México”, advirtió.

Manuel Añorve consideró que el Congreso mexicano no debe quitar el dedo del renglón en la insistencia de acudir a Washington a dialogar con sus contrapartes para exponer el daño que generaría en el sistema financiero de ambos países una especie de arancel y una doble tributación.

Para la senadora Claudia Anaya, también del PRI, el freno a la propuesta presidencial en Estados Unidos es una gran noticia, porque de prosperar generaría un daño económico en estados como Zacatecas.

“Las remesas no solamente son una muy importante fuente económica para nuestro país, que representan parte importante de nuestro Producto Interno Bruto, sino que tiene una base fundamental en la economía de familias que provienen de estados como Zacatecas, Puebla, Chiapas, Oaxaca. Hay estados que tienen una vocación histórica de migración y que viven tradicionalmente apoyados en sus economías familiares con este recurso.

Dijo que el impacto no solamente hubiera sido macroeconómico para el país, sino microeconómico en los bolsillos de las personas.

“En este sentido, me parece muy importante reconocer la organización de la comunidad de los mexicanos en Estados Unidos, que lograron frenar esto, porque sin duda los legisladores republicanos voltearon a ver a esta base migrante que les iba a cobrar en las urnas esta decisión.

“Hay estados como Texas, que tienen varios legisladores republicanos, pero que Texas es una comunidad que tiene a muchos migrantes mexicanos integrados, ya incorporados en esa sociedad. Entonces, yo creo que hubiera sido políticamente muy gravoso para ellos hacerlo. Creo que jugaron bien esta carta los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que tomaron la decisión correcta los legisladores republicanos. Eso mucho más allá del contexto de si hubiese sido constitucional o no en la ley americana marcar esta doble tributación”, consideró.

