Ante “el horror” de los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Jalisco, la senadora Amalia García Medina advirtió que es indispensable que el gobierno federal le dé un “giro radical” a su política contra el crimen organizado para evitar que se repitan casos como este o el de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas.

En entrevista, la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que aunque estos fenómenos son algo que ha estado presente en la vida de México en los últimos 20 o 30 años, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un “tremendo” compromiso para que estas masacres se detengan. Dijo que lo que se ha visto en estos primeros cinco meses de la nueva administración es que hay disposición del Gobierno de la República para enfrentar y combatir a los criminales.

“Y cada vez descubrimos algo que nos genera horror y dolor también, y parecería que es el último hecho, pero siguen sucediendo. Lo que tenemos que hacer es insistir en que los tres órdenes de gobierno, la sociedad mexicana toda, pongamos en el centro nuestra determinación de enfrentar este baño de sangre que es insoportable.

“Y yo espero, porque veo que desde el Gobierno de la República hay un giro respecto de lo que fue el sexenio anterior en materia de seguridad, que hay disposición, que hay la intención, la voluntad de trabajar, para que no haya impunidad para investigar, para enfrentar a los criminales. Y yo no quiero darme por vencida en que esto se abra paso y que sea posible. No podemos resignarnos a vivir ante el horror y creer o sentir que ya somos incapaces de que se haga algo”, puntualizó.

La exgobernadora de Zacatecas advirtió, sin embargo, que para que tenga buenos resultados la estrategia anticrimen, es ineludible el trabajo conjunto entre los gobiernos estatales y municipales, con el gobierno federal, además del respaldo de la sociedad civil.

“Los tres órdenes de gobierno tienen que trabajar conjuntamente para un diseño de política que por fin empiece a ponerle fin a esta situación brutal, insoportable, de horror que se genera por el crimen organizado, e insisto, lo que hoy sale, lo que ha salido en estos días, se parece a lo que vivimos en ocasiones anteriores con lo de San Fernando. Usted sabe que yo he trabajado respaldando los derechos y las causas de los migrantes y cuando hace ya, hará unos 15 años, 10 años, vimos ese horror y luego se vuelve a repetir.

“Se requiere un giro radical en la política ante el crimen organizado y la alianza de los tres órdenes de gobierno, de todos los poderes de la República y de la sociedad”, enfatizó.

