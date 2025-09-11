La bancada de Morena en el Senado presentará la próxima semana un plan de austeridad que incluye la cancelación de viajes al extranjero con cargo al erario, el congelamiento de las dietas y subvenciones de los legisladores y la cancelación de algunos contratos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la fracción guinda, Adán Augusto López.

“Se acabó el turismo parlamentario, ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario. Esto es que ya, independientemente del grupo político o fracción al que pertenezca, quedan suspendidos todos los viajes internacionales”, dijo.

El líder de Morena indicó que la medida será presentada en la siguiente sesión de la Jucopo, la próxima semana, y comenzará a aplicarse de inmediato, esta propuesta responde a la política de austeridad que impulsa Morena y que busca eliminar gastos superfluos.

“No hay necesidad de hacer viajes internacionales. Nosotros, conscientes de que la mejor política exterior es la interior, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que ejercemos este año para 2026. Seguramente también para 2027 no habrá aumento presupuestal”, opinó.

López Hernández expuso que tampoco habrá incrementos salariales para los senadores ni en dietas ni subvenciones, ni en prerrogativas: “Habíamos presentado un presupuesto que es idéntico al que ejercimos el año pasado y hemos tomado acuerdos de austeridad”, destacó.

En cambio, consideró, la prioridad será garantizar las prestaciones e ingresos de los trabajadores de la Cámara Alta.