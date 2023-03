El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que esa instancia legislativa se encuentra en un “desarreglo institucional” ante su omisión, la tardanza de nombrar a dos nuevos comisionados del INAI, ello luego de que un juez de Distrito dio tres días a esta cámara para que concrete los nombramientos.

“Es un desarreglo institucional, claro constitucionalmente es impecable porque el Presidente hizo lo correcto. Pero, nosotros al interior tenemos un desarreglo, porque tenemos una resolución del órgano jurisdiccional que nos dio tres días para nombrar, no hay condiciones. Principio general del Derecho, no estoy obligado a lo imposible. ¿Oye, estás en desacato?, pues sí. En vías de cumplimiento, sí, sí es cierto. Es el órgano legislativo, no soy yo”.

Durante la cátedra que dicta en la Facultad de Derecho de la UNAM, argumentó que en el supuesto de que los dos nuevos comisionados se nombren la siguiente semana, de todos modos, el INAI quedará en “inoperancia sustantiva” porque tendrá que esperarse a que corra el plazo de 10 días hábiles para que el Presidente de la República los objete o no.

Explicó que si esto no sucede, los dos nuevos comisionados entrarían en funciones hasta finales de abril próximo y el Instituto quedaría inoperante al menos del 1 al 18 de abril próximos.

Indicó que hasta este momento no hay condiciones para un arreglo político entre los distintos grupos parlamentarios que perfile un acuerdo para cumplir con el fallo del órgano jurisdiccional.

Monreal, expuso que los comisionados nombrados por la mayoría calificada del Senado y vetados por el Presidente de la República, si es su deseo, pueden interponer un juicio de amparo para proteger sus derechos, pues los senadores no son expertos en materia de transparencia y acceso a la información y por tanto no pueden hacer una evaluación objetiva de sus perfiles.

El también coordinador de Morena, dijo en este caso la crítica no es hacia los comisionados que integran el pleno del INAI, sino al funcionamiento del Instituto que no ha cumplido del todo las funciones para las que fue creado.

“Tiene una carga, el INAI. Yo conozco a los integrantes, no es asunto personal, ni es un asunto de comisionados y, para mí son gente correcta, los comisionados. Pero, quizá no son las personas, quizá la institución es la que tenga alguna crítica o cuestionamiento”, comentó.



Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





















maot