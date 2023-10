La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, dijo que esa instancia analiza el envío de un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la resolución “pronta y prioritaria” de diversos asuntos que ha acumulado en años, como la constitucionalidad o no de la Ley de Austeridad Republicana o que los grandes empresarios paguen o no los impuestos que deben, porque nos es justo que se haga un escarnio del Poder Legislativo por la falta de nombramientos de comisionados del INAI.

En el marco de una reunión con reporteros expuso que el prestigio de la Corte se debe basar en la ejemplaridad, por lo que, de la mano de la Junta de Coordinación Política, que preside, Eduardo Ramírez, determinará si se le hace el llamado al Poder Judicial para sacar de la congeladora temas que ha venido posponiendo de la discusión, mientras que suben y resuelven asuntos, de menor relevancia.

Expuso que el Poder Legislativo y el Poder Judicial “tenemos asuntos que no hemos podido resolver y que no solamente es el caso del Senado, porque a veces pareciera que solo el asunto del INAI es el tema que nosotros tenemos aquí pendiente y que quien nos requiere el cumplimiento no mira como dice el dicho: debe de mirar la paja en el ojo ajeno y nos ver la viga que tiene atravesada”.

Informó que estudia con su equipo técnico cuáles son los asuntos pendientes que tiene la Corte, para evitar el exhorto a que los resuelva ya.

“En el Poder Judicial hay resoluciones que están esperando nada más que declaren la constitucionalidad o no de la Ley de Austeridad Republicana, ¿por qué han esperado tantos años para resolver? Y eso me va a llevar a mí en unos días a decidir si ejerciendo las facultades que la Mesa me confiere también yo hago un exhorto al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia que resuelva los asuntos pendientes".

La senadora por Morena, dijo que entre otros, "los que tienen que ver con que se liberen las decisiones que permitan a quienes nos han pagado durante muchos años impuestos y que siguen detenidos por resoluciones que la Suprema Corte ha detenido".

" Cómo es posible que la Suprema Corte resuelva de manera inmediata dar entrada a una controversia constitucional por el caso de los libros de texto gratuitos y no pueda resolver si Salinas Pliego tiene o no tiene ya que pagar los impuestos”.

Sin embargo, dijo que no se trata de iniciar un pleito del Senado con el máximo tribunal del país.

“No se trata de iniciar un pleito con un poder, se trata de evidenciar que todos los poderes tenemos nuestras propias complejidades al interior, porque no es justo que se haga un escarnio sobre el Poder Legislativo, hemos sido nosotros tolerantes y muy respetuosos, cuando ellos también tienen omisiones muy grandes y, que por algún motivo no lo han podido resolver".

Rivera, expuso que de manera pronta y urgente resuelvan estos rezagos que están ahí pendientes y que no han resuelto, "aquí se trata de ponerse de acuerdo 128, allá ¿cuántos son?”.