La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes la decisión del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que en octubre de 2023 ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) entregar la versión pública de la información sobre el cambio de uso de suelo forestal para la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” y una Base Militar en Tulum, Quintana Roo.

Por siete votos a favor y tres en contra, el pleno determinó que no existe afectación a la seguridad nacional por la entrega de la información, que fue clasificada como de seguridad nacional por el gobierno federal.

De esta manera, el máximo tribunal del país desechó dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional, que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de María Estela Ríos González, interpuso contra la resolución del INAI dictada en favor de un ciudadano que solicitó a la Semarnat la información sobre el proyecto.

El ministro Alberto Pérez Dayán, quien presentó la propuesta para desechar los recursos de revisión de la Consejería, afirmó que el solicitante de la información únicamente pidió información relacionada con el medio ambiente y su afectación por la construcción de la terminal aérea y la Base Militar.

Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que la difusión del documento “permitiría que se generen riesgos potenciales en la infraestructura nacional aeroportuaria y de defensa mediante la entrega de datos que dan cuenta de su diseño, trazos, instalaciones, terminales, plantas y pistas. Su entrega posibilitaría la realización de sabotajes que pondrían en grave riesgo actividades esenciales de comunicación y de defensa de la nación, al dar cuenta de procedimientos, fuentes, especificaciones técnicas y tecnología”.

Por lo que, exigió a la Corte “actuar con responsabilidad en este caso, para garantizar la integridad del Estado mexicano ante cualquier escenario que permita la identificación de elementos que puedan poner en peligro la operatividad de cuestiones sustanciales como el funcionamiento de las vías de comunicación fundamentales, estratégicas, para el desarrollo nacional”.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf consideró que no hay “certeza de que la versión pública de la información bajo análisis no contiene datos e información que sí compromete la seguridad nacional, ya que al no contar con el documento íntegro que fue materia de reserva, suena complejo responder con cabalidad los agravios planteados por la Consejería Jurídica”.

Y añadió: “La versión pública ordena por el INAI resulta insuficiente para salvaguardar la información que el propio Instituto consideró que sí ponía en riesgo la seguridad nacional, pues se trata de un trámite unificado, que su integridad genera un riesgo”.

El seis de junio se presentó una solicitud de información ante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se requirió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información relacionada con el cambio de uso de suelo forestal para la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” y una Base Aérea Militar.

Mediante oficio fechado en julio de 2023, la dependencia reservó la información por seguridad nacional.

En contra de esta determinación, se presentó un recurso de revisión que conoció el INAI y llegó a la Corte, luego de que la Consejería Jurídica tramite recursos de revisión en materia de seguridad nacional.

