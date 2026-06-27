Israel Valdivia y sus sobrinos Farid y Gael aceptaron, para ganar dinero, desafiar el calor al convertirse en tres protagonistas del Mundial de Futbol 2026: el portugués Cristiano Ronaldo, el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi.

Soportando el calor de la Plaza Guadalajara, con más de 25 grados, las botargas deben aguantar casi el doble de temperatura para poder salir en las fotografías de los turistas que han llegado de diversas partes del mundo para presenciar la justa mundialista.

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi son las figuras principales de la Copa Mundial de Futbol 2026. Foto: DIGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Los tres hombres disfrutan convertiste en cracks del balompié por un tiempo, ya que admiran a los futbolistas que representan. Foto: DIGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Con el objetivo de ganar dinero, Israel Valdivia, Farid y Gael aceptaron la misión de disfrazarse durante algunas horas y bajo los rayos del sol como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Foto: DIGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

Los aficionados al futbol y turistas que llegaron a La Perla Tapatía aprovechan para tomarse la foto con los “deportistas” internacionales. Foto: DIGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSAL

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