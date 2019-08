FGR, sin pruebas de que "La Loca" haya atacado bar "Caballo Blanco"

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta noche que al momento no cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión que Ricardo "R", "La Loca" presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, haya participado en el ataque al bar "Caballo Blanco".

"En caso de que así suceda, se dará a conocer de manera inmediata", aseguró la institución encabeza por Alejandro Gertz Manero.

A través de un comunicado, la FGR señaló que personal de Asuntos Internos, ya se encuentra en las instalaciones de la subdelegación de Coatzacoalcos para deslindar y establecer las responsabilidades que procedan, con motivo de las detenciones y puestas a disposición del presunto delincuente, realizadas por la Secretaría de Marina Armada de México en los meses de julio y agosto de este año, por presuntos delitos de narcomenudeo.

Afirmó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atrajo este día la investigación del caso ocurrido, para lo cual ya se movilizaron a esa ciudad agentes del Ministerio Público Federal (MPF), así como peritos especializados y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), para realizar las diligencias correspondientes cuyos resultados se darán conocer a la brevedad posible.

“La Loca” se dice inocente

En redes circula un video en el que un sujeto que se dice ser Ricardo “N” alias “La Loca”, asegura no estar involucrado con el ataque al bar “Caballo Blanco”, el cual dejó hasta el momento 28 muertos.

“Quiero que sepan que no fui yo, que la neta me tuve que ir de Coatza porque a mí los navales me detuvieron dos veces el mes pasado, me metieron droga y huachicol”, declara el sujeto en un video de apenas un minuto con 21 segundos.



A través de su cuenta de Twitter el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, identificó a Ricardo “N” como uno de los probables responsables materiales del crimen ocurrido en Coatzacoalcos.

Sobre sus detenciones el hombre declaró que: “me toruraron dos veces, me quebraron la costilla […] me tuve que ir porque me dijeron que me iban a matar.

En el video el hombre asegura que teme por su vida y que tuvo que sacar a su familia de la zona.

