Al manifestar que no está de acuerdo con que se pongan sanciones y bloqueos a países, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que su gobierno continuará con la política de estar en contra del bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señalo que estos bloqueos económicos afectan a pueblos enteros, y destacó que para resolver problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que estar en contra de los bloqueos y sanciones a países es un principio de la política exterior mexicana, no solo del gobierno que representa.

“Nosotros no estamos de acuerdo de que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana, no solo es del gobierno que represento sino en general, además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona sino se afecta a un pueblo entero.

“Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba, y eso lo vamos seguir defendiendo y eso viene de hace mucho tiempo y tampoco estamos de acuerdo en que haya bloqueo a los países, porque afecta a los pueblos para resolver los problemas siempre esta la diplomacia y el dialogo internacional”, dijo.

kicp/apr