Hasta el 30 de agosto pasado, el gobierno federal recibió 2 mil 319 solicitudes de amnistía, con un total de 376 beneficios otorgados, de acuerdo con el Informe Anual 2023 sobre Solicitudes de Amnistía Pendientes y Resueltas que la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República.

El documento detalla que, de las solicitudes recibidas, mil 167 ya fueron analizadas y determinadas por la Comisión de Amnistía y 507 se encuentran sin determinación; de estas, 393 están en análisis, de las que 75 se han concluido, 23 por desistimiento de la persona interesada, 48 por quedar sin materia al haber cambiado la situación jurídica de la persona interesada y 40 por fallecimiento.

Treinta de estas se encuentran en reserva sin determinación por no tener información suficiente para su estudio por falta de respuesta de los peticionarios y nueve fueron turnadas al área de la Secretaría de Gobernación encargada de estos asuntos. Otras 114 solicitudes están concluidas, en reserva o turnadas.

Según el informe, de las 376 amnistías otorgadas, 48 se registraron en 2021; 161 en 2022 y 167 en agosto pasado.

De este total, la autoridad judicial ha calificado de legal 315, extinguiendo de esta manera la acción penal y las sanciones impuestas, eliminando el antecedente penal, restituyendo sus derechos políticos y civiles y obteniendo su inmediata libertad.

Además, 33 fueron calificadas de no legal; 15 se encuentran pendientes de calificación; ocho han quedado sin materia debido al cambio de situación jurídica de las personas interesadas y en cinco asuntos, la autoridad competente consideró que no contaba con los parámetros suficientes para calificar la legalidad o no del beneficio.

De las 376 amnistías otorgadas, 367 correspondieron a personas que se encontraban procesadas o sentenciadas por la comisión de delitos contra la salud relacionados con narcotráfico; cuatro personas por tratarse del delito de robo simple del fuero federal y tres personas por delitos en materia migratoria, por tratarse de individuos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, por no haber accedido plenamente a la jurisdicción del Estado.

Del total, 343 son mexicanas; 10 ecuatorianas; nueve colombianas; siete guatemaltecas; dos peruanas; una estadunidense; una hondureña y una salvadoreña.

Tres entidades federativas cuentan con el mayor número de beneficios otorgados por la Comisión de Amnistía: Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas con 84, 56 y 46, respectivamente.

apr/rmlgv