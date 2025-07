El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores reiteró que se tienen elementos para revivir el desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En entrevista con medios de comunicación, al término de una sesión de trabajo que se llevó a cabo este miércoles, el también diputado de Morena puntualizó que existía un amparo que les impedía avanzar en el caso hasta que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche les entregara información.

Detalló que hace unos días recibieron ya un documento, y sostuvo que la información que se incluye en él “es relevante”, y suficiente para iniciar un dictamen.

Flores Cervantes no ofreció más detalles al respecto, argumentando que no dará herramientas a los abogados de Moreno Cárdenas para que pidan nuevos amparos.

“A mí me parece que la información y yo creo que hasta ahí lo voy a dejar para no poder, sí, pero solamente voy a decir que a mí me parece que la información es relevante (...) Le digo que no quiero verter mis argumentos jurídicos porque si no ahorita ya los abogados de Alito lo van a ir a amparar ¿no? ante mis declaraciones, entonces no voy a hacer todavía ninguna consideración de carácter jurídico, pidiéndoles su comprensión”, declaró.

Hugo Erick Flores dijo que de iniciar un dictamen, se hará “apegado a derecho”, y rechazó que exista una “cacería de brujas” tal como lo ha afirmado el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Quiero aclararlo previendo que pueda haber alguna repercusión política favorable o en contra, todo dependiendo de lo que decida la Sección Instructora, la solicitud de nuestro coordinador es apegarnos a derecho, hacerlo como lo hicimos la vez pasada”, indicó.

Cuestionado sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco, el Presidente de la instructora puntualizó que hasta ahora no han recibido ninguna comunicación por parte de la Fiscalía de Justicia de Morelos, por lo que no tienen conocimiento de si habrá o no, una nueva solicitud de desafuero del exmandatario local por el presunto delito de abuso sexual en contra de su media hermana.

bmc