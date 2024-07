El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) informó que en lo que va del año, se reportan 8 mil 540 casos positivos de Covid-19, con lo que se registró un aumento de 465 contagios en comparación con la semana anterior.

A nivel nacional, las entidades que presentan el mayor número de contagios acumulados son: Ciudad de México, con 2 mil 158 casos positivos; Estado de México, 716; Querétaro, 730; y Nuevo León, 594; también se acumularon 388 defunciones durante esta semana.

EL UNIVERSAL buscó en hospitales privados y públicos, así como en farmacias y encontró que no hay disponibilidad de vacunas contra Covid-19 ante el inicio de la segunda ola por SARS-CoV-2.

En el hospital Médica Sur señalaron que tendrán el biológico hasta septiembre; “el año pasado manejamos la vacuna Pfizer, este año aún no nos confirman qué marca será”, indicó la operadora telefónica.

Asimismo, el ABC tampoco cuenta con dosis contra Covid-19; el personal que brindó atención refirió que los interesados en adquirir el biológico pueden anotarse en lista de espera, pero no hay una fecha exacta. “Por el momento no tenemos disponibilidad, lo que podemos hacer es un registro, en cuanto nos llegue nos comunicamos con usted, no han indicado una fecha”, recalcó un trabajador en el nosocomio privado.

Los hospitales Español y San Ángel Inn tampoco tienen a la venta la dosis, mientras que en la Cruz Roja Mexicana destacaron que arribarán biológicos hasta octubre, pero cuentan con disponibilidad de pruebas Covid-19 en su sede principal en Polanco.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó mediante el call center que no todas las unidades tienen el servicio de aplicación de vacunas Abdala o Sputnik, ya que directamente la dependencia no lo implementó.

“Por parte del IMSS directamente no lo aplican, porque eso fue por parte del gobierno o lo puede verificar de manera directa con salubridad”, indicó el operador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Héctor Rosette dijo que se dejaron de hacer pruebas para diagnosticar SARS-CoV-2 o influenza y de impulsar las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas. Las mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas o adultos mayores deben tomar precauciones para no tener una complicación o un cuadro grave de Covid que requiera hospitalización.

“Estamos ante la presencia de nuevas variantes, KP2 y KP3, en nuestro país la vacuna actualizada no es gratuita, lo ideal es que una persona se aplique la dosis reciente”, aseguró.

Rosette refirió que en el sector público lo ideal es que siempre haya vacunas contra Covid-19; además, el biológico Patria no tiene fecha para su aplicación en la población mexicana.

“De manera anual la Secretaría de Salud debe abastecerse de dosis contra SARS-CoV-2 para que las personas se puedan vacunar contra el virus”, explicó.

“El gobierno nunca tuvo interés de adquirir vacunas, en el sector público no hay biológicos de tercera generación”, destacó.

Cuestionó qué va a pasar con la población que no puede adquirir una vacuna en el sector privado y subsiste al día, al explicar que las dosis en el sector privado oscilan entre 900 y mil 400 pesos.

El infectólogo Alejandro Macías subrayó que la vacuna contra SARS-CoV-2 actualizada no se encuentra disponible en el mercado. Pronosticó que México empezará a utilizar la vacuna Patria.

“Lo ideal es que contemos con vacunas actualizadas, seguramente se aplicarán en la siguiente campaña de vacunación”, añadió.

“Los casos que están reportando seguramente no son todos los que hay, lo que sucede es que ya no son tan graves”, reiteró.

Macías exhortó a la población a usar el cubrebocas en interiores y lugares con afluencia de gente, al considerar que estas medidas deben ser parte de la cultura en la sociedad.