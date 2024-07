El Instituto Nacional de Formación Política de Morena efectuó la asamblea informativa sobre la iniciativa de reforma del Poder Judicial ante cientos de asistentes en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, donde participaron la ministra Lenia Batres, Rafael Barajas, titular del instituto, y Hamlet Almaguer, diputado federal. Este fin de semana el partido guinda realizó 250 foros informativos en el país.

Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que es importante informar al pueblo de México sobre las iniciativas de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y seguirá participando en los foros.

“Sí participaré en todos los que pueda, la semana pasada hicimos 125 y hoy 250 foros informativos, lo más importante es informar al pueblo de México”, dijo.

La ministra Lenia Batres, en entrevista con este diario, consideró que hay preocupación entre la gente que escucha el análisis de las reformas, pero el Poder Judicial debe tener un impacto significativo en la sociedad y seguirá asistiendo a los foros sobre las iniciativas de reformas constitucionales que lleva a cabo Morena.

“Una maravilla que la gente está preocupada, son temas nuevos, se percibe la necesidad de cuestionar, sobre todo reformas que sí tengan un impacto en la transformación del Poder Judicial, el problema no son los ministros, el problema es que tenga un impacto en la vida de la gente”, explicó la ministra.

Batres participó por segunda ocasión en la asamblea informativa sobre las iniciativas de reformas constitucionales que organiza este instituto político y que se prevé aprobar en septiembre próximo en el Congreso.

Señaló que debe avanzar la democracia, debe comprometerse la justicia, ya que se ha hecho académica y el Poder Judicial debe ayudar al más débil.

“La justicia, según ellos, es académica, si no tienes doctorados no sabes de justicia, la justicia es un sentimiento que todos conocemos, además se debe ayudar al más débil, eso no existe en el Poder Judicial”, aseveró.

En cambio, Barajas, durante la sesión informativa, recalcó que México ya vivió distintas revoluciones y ahora tenemos otra, pero es pacífica, democrática y profunda, expresó.

Recordó que los propios jueces de los tiempos de Porfirio Díaz seguían en funciones cuando estaba en el poder el régimen revolucionario y fallaban contra ellos, contra los progresistas.

“El poder es una estructura muy compleja, el presidente puede tomar una decisión pero no pasa, se la complican, eso forma parte del aparato de Estado”, indicó a los asistentes.

Barajas dijo que tener la Presidencia y la mayoría calificada no es tener el poder.

“Evo Morales era el presidente de la República y le acabaron haciendo un golpe de Estado [en Bolivia], Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de Argentina y no la dejaron gobernar, cada instancia es importante para sacar la transformación”, afirmó. Asimismo, denunció que el Poder Judicial ha parado distintas iniciativas del Ejecutivo federal, ya que falla en contra de ese poder y del Ejecutivo.

Han hecho una guerra judicial, es la utilización del aparato legal con una estructura militar, a todos los gobiernos progresistas les echaron a andar una guerra mediática y una judicial, la peor amenaza que tuvo Hugo Chávez en Venezuela fue Judicial, agregó.