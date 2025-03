Para el empresario farmacéutico Víctor González Torres, mejor conocido como Dr. Simi, no hay nada mejor que ayudar a los más necesitados, por ello convoca a todos los hombres de negocios a seguir sus pasos, porque así “se gana el cielo”, dice.

“Se siente bien, la gente lo quiere a uno. Hasta así se gana el cielo, conviene ayudar. Hagan igual”, afirma en una charla con EL UNIVERSAL.

Con 77 años de vida, González Torres menciona que todo el mundo puede ayudar a otro con un consejo o una palabra, y convertirlo en una forma de vida. “A mí me ha funcionado”, señala el empresario, nominado, por tercera ocasión, al Premio Nobel de la Paz.

Lee también: 210 presas de México llenas al 55%; aumenta 59% almacenamiento de sistema Cutzamala respecto a 2024

Entrevista Víctor González Torres | Empresario farmacéutico. (13/03/2025) Foto: Fernanda Rojas | El Universal

Considera que la presidenta Claudia Sheinbaum le está “echando ganas” a su gestión, y agrega que le gustó el mitin que encabezó el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México porque “fue muy institucional, se comportó como jefe de Estado no jefe de partido. [Además] me gustó su actitud frente a Donald Trump. Lo manejó muy bien”.

El empresario comenta que este miércoles se lanza la primera tienda virtual de esta firma en Estados Unidos, donde se pretende vender un millón de peluches mensuales.

“Falta un símbolo en Estados Unidos. Los latinos están separados, divididos. Creo que falta [un ícono], son muy poderosos los latinos. Lo que pretendemos es juntar a los latinos a través de la figura del Dr. Simi. Por eso se vuelve mucho más que una empresa, no vamos a vender productos y ganar dinero y ya”, refiere.

La entrevista se realiza en la sala de su casa, donde destaca la imagen del Dr. Simi en cuadros y en peluches gigantes o en miniatura. Señala que tiene más de 40.

“Vamos a unir a los latinos. La cruz era de dos palitos y unió a los cristianos. Los símbolos son muy poderosos. Un símbolo une. Queremos que el Dr. Simi sea el futuro presidente de Estados Unidos”, señala mientras suelta una carcajada.

Comenta que la nominación para ganar este año el Premio Nobel de la Paz representa para él “un orgullo. No es cuestión de compromiso. Un premio para hacer más. Es como un estímulo para hacer más, pero lo que más me importa es ayudar. El premio es una cerecita del pastel. No me mueve el tablero. Si lo ganamos bien, si no también. Vamos a seguir ayudando igual, con premio o sin premio”, asegura.

En 2022, la activista guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, nominó a Víctor González Torres para recibir ese reconocimiento. Y en 2024 y 2025 fue la misma Menchú quien nomina al Grupo Por Un País Mejor.

Asimismo, reconoce que a lo largo de su trayectoria como empresario farmacéutico ha recibido muchos reconocimientos; sin embargo, aclara que el más importante de todos es el que le da la gente.

“Hemos ganado varios, pero no me fijo tanto en los premios, sino en la satisfacción que me da la gente cuando me abraza. Eso me gusta mucho, siento muy padre, sobre todo cuando lo hace la gente humilde”, externa al Gran Diario de México.

González Torres, quien encabeza desde su fundación al Grupo por Por Un País Mejor (GPUPM), que tiene presencia en México a través de Laboratorios Best, Farmacias Similares, Transportes Farmacéuticos Similares y Sistemas de Salud del Dr. Simi (análisis clínicos), está convencido de que se puede hacer mucho por la gente sin ser Presidente de la República.

“Se puede unificar, se puede ayudar, se puede empoderar, se puede educar. Yo conviví mucho con la gente humilde y me gusta hacerlo. Cuando pude caminar, recorrí todo el país en dos ocasiones: una cuando fui candidato y cuando puse las farmacias. Por eso me da gusto poder ayudar. Sé lo que sufre la gente que está lejos de una farmacia. Por eso tratamos de acercar lo más posible la farmacia a ellos”, comparte.

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo del GPUPM, interviene en la charla al comentar que este año el Dr. Simi irá al espacio.

“No puedo decir mucho porque tenemos un contrato de confidencialidad. Pero en pocas palabras van a subir a un Simi astronauta en un cohete. Será un Simi chiquito. Pero habrá uno flotando en el espacio”, adelanta el joven empresario.

Platica que la empresa que dirige su padre no es solamente comercial, ya que tiene un trasfondo muy grande.

“Simi se ha vuelto un movimiento que está unificando a millones de personas, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos. El trabajar en una empresa que transforma sociedades ayuda al planeta y es un referente de apoyo a los grupos más vulnerables, es muy importante. Y sí estamos interesados en unir a los millones de latinos en Estados Unidos. Queremos unirnos a ellos con un símbolo: el Dr. Simi”, refiere.

Comenta que el Dr. Simi “está en todo el país. En desastres naturales, donde normalmente no se puede llegar, nosotros sí llegamos con la fundación, también con medicamento y con brigadas médicas, gratuitas”, añade.

Explica que periódicamente un grupo de entre 20 y 30 médicos especializados acuden a las zonas más apartadas y pobres del país para otorgar asistencia médica sin ningún costo.

“A mí me gusta ayudar a todos, a ricos y a pobres, pero me da más satisfacción apoyar a los pobres. Antes de que naciera Farmacias Similares, alguna gente le rezaba a la Virgen de Guadalupe, otra se tomaba una aspirina y el otro se moría”, comenta González Torres, quien en noviembre pasado recibió del Vaticano el nombramiento de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, el máximo reconocimiento que la Iglesia católica otorga a un laico, por su notable obra social realizada en México y el resto del mundo.

Lee también: México busca un Mundial 2026 “exitoso e inolvidable”; revisa junto a EU y Canadá fechas relevantes

Actualmente, Farmacias Similares cuenta con 9 mil 718 establecimientos en México, 547 en Chile y 15 en Colombia, y existe el proyecto de abrir tres sucursales en El Salvador.

González Torres señala que todos los presidentes de los países a los que ha llegado el Dr. Simi “son fans. Les llama mucho la atención porque este modelo de consulta que se inventó no existía todavía”.

González Herrera trae en mente introducir al Dr. Simi en el mercado japonés, pues asegura que los trae locos.

“He detectado en Estados Unidos que a los asiáticos les encanta el Dr. Simi. Entonces, estoy pensando en hacer un desfile de botargas en Japón y luego hacer como un pop-up [tienda física que se abre al público de manera temporal], para probar los souvenirs del Dr. Simi. Vamos a ver cómo funciona”, comenta.