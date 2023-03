La pensión alimenticia es un derecho para las y los menores que debe ser cubierta por el padre o madre que no esté a cargo de su cuidado, en ella se incluye el pago por alimentos, ropa, vivienda, educación, servicios de salud y recreación.

Desafortunadamente en nuestro país 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben una pensión alimenticia, esta situación disminuye su calidad de vida y vulnera su derecho a una vida digna.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de garantizar su cumplimiento en todo el país; la intención es tener una base de datos donde se concentre la información de las personas deudoras alimentarias, que actualmente se encuentra limitado por diferencias en las legislaciones locales.

Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, los tres órdenes de gobierno deberán colaborar a fin de que las personas que se encuentren inscritas en el registro no puedan salir del país, no puedan tramitar pasaporte, documento de identidad o licencia de conducir, además no se les permitirá participar como candidatos a cargos de elección popular, o de jueces y magistrados; asimismo en las solicitudes de matrimonio se informará si alguno de los contrayentes es deudor alimentario.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será público y se actualizará mensualmente, la inscripción estará sujeta a la orden de un juez federal que haya dictaminado el adeudo alimentario. Para salir del registro el deudor alimentario deberá acreditar haber cubierto el pago de la pensión alimenticia.

La afectación a los hijos no es menor, también interfiere con su cuidado ya que la madre o padre a cargo debe trabajar más horas para cubrir con las necesidades básicas, en algunos casos incluso, los hijos deben abandonar sus estudios y buscar un empleo para contribuir con la economía del hogar; por ello, la importancia de dotar de elementos legales suficientes para su cumplimiento.

Garantizar que las niñas, niños y adolescentes reciban las pensiones alimenticias a las que tienen derecho es una prioridad para las y los Senadores de la República, los padres deben cumplir con las obligaciones con sus hijos, sin importar las circunstancias de su relación de pareja; las personas al cuidado de los menores deben tener acceso a las herramientas legales necesarias para hacer cumplir ese derecho.

Desde el Senado seguiremos legislando para proteger el interés superior de la niñez, porque dotar a las y los menores de edad de la educación y cuidados necesarios le dará a nuestro país ciudadanas y ciudadanos mejor preparados.

Senador