En el marco de la construcción de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la propuesta contemplará una adecuación a los tiempos que tienen los partidos políticos en radio y televisión.

“Viene, o sea, sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión”, señaló la Mandataria al ser cuestionada que en radios comunitarias hay spots de partidos cuando no tienen participación en las comunidades.

En noviembre del año pasado, Sheinbaum solicitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de dialogar sobre los tiempos asignados a los partidos políticos durante los procesos electorales.

