En México, los casos confirmados de sarampión se elevaron considerablemente en lo que va de 2026; el año pasado cerró con 6 mil 432 contagios, pero hasta el 5 de febrero pasado la cifra se elevó a 8 mil 459 confirmados, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Eso significa que en enero y los tres primeros días de febrero de 2026 se registraron 2 mil 27 contagios nuevos de la enfermedad, lo que representa casi una tercera parte ( 31.5%) del total de los casos confirmados del año pasado.

Adicionalmente, la dependencia federal registra 5 mil 606 casos probables acumulados y tiene en estudio 3 mil 360 para determinar si se trata de sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, aquellas infecciones sistémicas caracterizadas por fiebre y erupciones cutáneas.

Los más afectados son los menores de uno a nueve años de edad, entre quienes se han reportado 2 mil 287 casos confirmados, seguido del grupo de jóvenes de 25 a 29 años, con 932 casos registrados.

Este año el estado más afectado es Jalisco, con mil 183 casos confirmados, que se suman a los 665 registrados en 2025, para un total de mil 848.

Sin embargo, si se toman en cuenta los casos totales, Chihuahua fue la entidad que registró más el año pasado, con 4 mil 493 confirmados, y en lo que va de 2026 sólo ha reportado nueve, es decir, 4 mil 502 casos en total.

Chiapas se ubica en tercer lugar, con 479 casos confirmados, 247 el año pasado y 232 en lo que va del presente.

La Secretaría de Salud también tiene registrada una muerte causada por sarampión en lo que va de 2026 en Michoacán, donde se han reportado 286 contagios: 246 en 2025 y 40 en 2026.

El año pasado se registraron 27 defunciones que “de acuerdo con la dictaminación (sic) por el grupo de expertos se asociaron a sarampión”.

Los estados con menor número de casos registrados son Hidalgo, con siete, así como Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo, con cuatro casos confirmados cada uno.