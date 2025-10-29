Al advertir que “mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a tres empresas por presentar información falsa en contrataciones públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Lotería Nacional y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

En un comunicado, la dependencia detalló que las sanciones fueron impuestas por los Órganos Internos de Control de las tres dependencias federales y publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación.

En un primer caso, la Secretaría Anticorrupción detalló que sancionó a la empresa Coordinadora y Desarrolladora P&O, S.A. de C.V. por haber proporcionado una opinión fiscal falsa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una licitación pública de la Lotería Nacional, por lo que la multó con 168 mil 283 pesos y la inhabilitó por tres meses.

Dijo que la sanción fue confirmada el pasado 14 de octubre tras resolverse el recurso de revisión interpuesto por la empresa.

En un segundo caso, multó con 924 mil 403 pesos e inhabilitó por 21 meses a la empresa Market Solutions Atmosphera, S. de R.L. de C.V. por haber “actuado con dolo” al presentar documentos falsos para acreditar experiencia en una contratación con el IMP.

En el tercer caso, la Secretaría Anticorrupción informó que la empresa Mundoferremetl, S.A. de C.V., entregó documentación falsa sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en una licitación de la Sedena.

Por ello, se sancionó a esta empresa con una multa de 170 mil pesos y se le inhabilitó por tres meses.

La secretaría destacó que las tres empresas ya se encuentran registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar directamente o mediante intermediarios en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el gobierno de México.