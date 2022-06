Sánchez Cordero lamenta la "tragedia indescriptible" en la que murieron migrantes en Texas

Como "tragedia indescriptible', calificó la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero lo ocurrido en Texas donde 50 migrantes, entre ellos 22 mexicanos, murieron asfixiados en el remolque de un tráiler.

La senadora por Morena lamentó los fallecimientos ocurridos en San Antonio, Texas, y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.



Asimismo, repudio que en Estados Unidos se les discrimine y se les violen los derechos humanos de los migrantes.



“Cómo es posible que necesitando tanto estos países ricos a la población migrante, para todo, desde para recoger sus cosechas, que si no tienen a los migrantes no recogen cosechas hasta los servicios de restaurantes, los servicios de hoteles, también las construcciones, no se diga como obreros en las plantas, en la industria, requiriendo tanto a estos migrantes", apuntó.



Consideró contradictorio que los criminalicen, que les violen sus derechos humanos y que estos tratantes de personas se aprovechen de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes y los niños y niñas migrantes también.

La ministra en retiro expuso que es necesaria una migración ordenada, segura, regular, que entre a los países que son ricos, porque estas poblaciones migrantes ayudan y apoyan a tenerlos en esta situación de bonanza.



Aseguró que en México “nosotros no decimos que los migrantes son delincuentes, decimos solamente que tienen una calidad irregular”, es decir, una situación irregular administrativa, no penal. Pero, en otros países sucede lo contrario, se les criminaliza, concluyó la exsecretaria de Gobernación.

