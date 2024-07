Alessandra Rojo de la Vega aseguró que el encargado de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, Ulises Lara, “miente” y “está revictimizándome”, luego de que la autoridad judicial señalara que el ataque armado del que fue víctima la alcaldesa electa en Cuauhtémoc apunta a que fue “cuidadosamente preparado”.

A través de un videomensaje difundido en su cuenta de X, Rojo de la Vega cuestionó si se está realizando una investigación para llegar a la verdad sobre el ataque o es “la respuesta a una consigna política”.

“Cuando piensas que las autoridades de este país no pueden ser peores, siempre logran sorprenderme. Sale el encargado de la fiscalía y me señala y miente, todo para favorecer a su partido o como venganza, porque no he podido quedarme callada”, sostuvo.

Agregó que las declaraciones de Ulises Lara dan cuenta que no tienen intenciones de proteger a las víctimas, “prejuzga y sin ninguna sola prueba se lanza en mi contra, victimizándome, violentándome”.

Este viernes, Ulises Lara dijo durante un mensaje a medios que resulta “por demás extraño que sea la propia denunciante quien defienda a su posible agresor”.

También señaló que genera suspicacia que sea ella misma quien se aventure a dar conclusiones de una investigación que se encuentra en curso y que todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado.