Ricardo Monreal acusó actos de sabotaje por parte de autoridades municipales para la realización de sus mítines, los cuales van desde prohibir el uso de plazas públicas, quitar el servicio de electricidad o fallas técnicas en los equipos de sonido.

Desde Cuitzeo, Michoacán, donde la alcaldesa Rosa Elia Milán Pintor, de extracción petista, no permitió la asamblea informativa en la plaza principal, Monreal Ávila fue cuestionado sobre si consideraba esto como un acto de sabotaje.

“Sí, pero me dijeron que… los que organizaron querían que fuera en la plaza, yo no tengo ningún problema. Le expreso mis respetos. ¿De qué partido es? No sé”, dijo.

Informó que en la primera semana de este proceso gastó 569 mil 432 pesos, es decir, 11.48% del total de 5 millones de pesos.

En redes sociales presentó un cuadro con sus gastos.